Куртуа: «Реал» мог забить «Айнтрахту» на один или два мяча больше»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что мадридская команда могла забить больше «Айнтрахту» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы могли забить на один или два мяча больше как в первом, так и во втором тайме. У нас были три финала в последние несколько месяцев, и во всех трех мне удалось сохранить ворота на замке. Это всегда важно. Знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьем.

Сэйв после удара Камады? Если вы посмотрите назад, я уже заваливаюсь в левую сторону, потому что я знал, что он будет бить в дальний угол. Это интуиция, порой мы, вратари, чувствуем такие моменты", — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».