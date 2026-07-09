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Сегодня, 04:26

Полузащитник Шимшир перешел из «Мидтьюлланна» в «Трабзонспор» за 13 миллионов евро

Павел Лопатко

«Трабзонспор» подписал контракт с полузащитником «Мидтьюлланна» Аланом Шимширом. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 13 миллионов евро.

24-летний турок будет играть за «Трабзонспор» до 30 июня 2030 года. Ранее он также выступал за норвежские команды «Лиллестрем» и «Йерв».

В сезоне-2025/26 в 54 матчах Шимшир забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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ФК Мидтьюлланн
ФК Трабзонспор
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