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Сегодня, 13:15

Алекс Окслейд-Чемберлен стал игроком «Бешикташа»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Бешикташ», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Англичанин стал игроком команды на правах свободного агента, заключив соглашение до 30 июня 2026 года.

В составе «Ливерпуля» 29-летний хавбек всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

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Алекс Окслейд-Чемберлен
ФК Бешикташ
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«Бешикташ» приступил к переговорам о переходе Окслейд-Чемберлена
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