Алекс Окслейд-Чемберлен стал игроком «Бешикташа»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Бешикташ», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Англичанин стал игроком команды на правах свободного агента, заключив соглашение до 30 июня 2026 года.

В составе «Ливерпуля» 29-летний хавбек всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

АПЛ, трансферы: экс-игрок «МЮ» уедет в Россию? «Ман Сити» взял самого дорогого защитника