Жедсон Фернандеш может перейти из "Бенфики" в "Милан"

"Милан" хочет подписать полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщают итальянские СМИ. Он выступает за "Бенфику".

По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Милан" провел переговоры с агентом игрока. "Бенфика" оценивает игрока в 30 миллионов евро + бонусы. Итальянский клуб взял время на размышление, чтобы решить, целесообразно ли платить эту сумму за футболиста.

20-летний португалец в прошлом сезоне провел 46 матчей за "Бенфику" и забил три мяча при шести голевых передачах.

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