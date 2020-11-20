«Ювентус» хочет подписать защитника «Спортинга»
Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает A Bola. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Милана».
Сообщается, что футболист входит в список потенциальных новичков, который составил спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи. Игрок может выступать как на позиции левого защитника, так и в центре защиты. Была также информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Вулверхэмптона».
18-летний португалец в текущем сезоне провел девять матчей за «Спортинг» и забил один мяч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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