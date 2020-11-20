«Ювентус» хочет подписать защитника «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает A Bola. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Милана».

Сообщается, что футболист входит в список потенциальных новичков, который составил спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи. Игрок может выступать как на позиции левого защитника, так и в центре защиты. Была также информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Вулверхэмптона».

18-летний португалец в текущем сезоне провел девять матчей за «Спортинг» и забил один мяч.