09:43 | Футбол — Трансферы

"Вулверхэмптон" выкупил у "Андерлехта" хавбека сборной Бельгии

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Полузащитник Леандер Дендонкер перешел из "Андерлехта" в "Вулверхэмптон", сообщает официальный Twitter английской команды. 24-летний бельгиец выступал за "волков" на правах аренды в сезоне-2018/19. Сроки контракта с игроком не уточняются.

В прошедшем сезоне Дендокер провел 28 матчей за "Вулверхэмптон", забил два гола и не отметился голевыми передачами. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

В активе Дендокера 8 матчей в составе сборной Бельгии.

 

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