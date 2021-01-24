В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что переговоры по Промесу находятся в заключительной стадии

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что переговоры по трансферу полузащитника Квинси Промеса находятся в заключительной стадии.

— Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», продвижений не было.

Сообщалось, что если Промес вернется в «Спартак», то станет самым высокооплачиваемым игроком команды. 29-летний форвард выступает в нынешнем сезоне за «Аякс» и на данный момент отметился 6 голами в 24 играх во всех турнирах.

(Сергей Федоров, Константин Колмаков)