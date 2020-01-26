«Тоттенхэм» обсуждает с «Миланом» возможность покупки Пентека

«Тоттенхэм» заинтересован в покупке 24-летнего нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека, сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Как сообщает источник, польский форвард хочет покинуть «россонери» из-за нехватки игровой практики, кроме того, игроку нравится чемпионат Англии.

«Тоттенхэм» рассматривает Пентека как кандидата на замену травмированному Харри Кейну. В свою очередь, «Милан», купивший поляка у «Сампдории» за 35 миллионов евро прошлой зимой, намерен компенсировать вложенные в футболиста средства. В субботу агент Пентека провел встречу с руководством «россонери» с целью прояснить будущее своего клиента.

На счету Пентека 5 забитых мячей и 1 результативная передача в 19 матчах за «Милан» в сезоне-2019/20. В последних трех встречах «Милана» форвард не появлялся на поле. Портал Transfermartk.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.