Стали известны клубы, претендующие на звезду «Локомотива» Миранчука, и его зарплата в Италии

По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».

24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами. Любой клуб, который сделает такое предложение, получит приоритет.

«Локомотив» твердо намерен продать свою главную звезду и заработать на этом. В противном случае клуб ждут серьезные траты на продление контракта с хавбеком. Отметим, что «Милан» рассчитывает включить в сделку левого защитника Диего Лаксальта.

В сезоне-2019/20 Миранчук провел 32 матча за железнодорожников, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» хавбек становился чемпионом России (2017/18), трижды завоевал Кубок страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубок России (2019). (Вячеслав Короткин)