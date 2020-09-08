Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал информацию о скором переходе в «Челси».

«Слухи — часть моей работы, моей жизни. Я играю в футбол для души, чтобы получить удовольствие от процесса. Так что все эти догадки для меня не проблема, это меня вообще не беспокоит», — сказал Облак в интервью Ekipa.

«Интерес «Челси»? В последние дни я сосредоточен на матчах сборной Словении с Грецией и Молдовой. Я живу одним днем и не заглядываю в будущее», — заявил Облак.

В прошлом сезоне 27-летний вратарь провел в составе «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и пропустил 36 мячей.