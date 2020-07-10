«Рома» выкупит Смоллинга у «МЮ» за 20 миллионов евро

«Рома» достигла соглашения о выкупе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, римский клуб заплатил за 30-летнего англичанина 20 млн евро. Соглашение предусматривает аренду игрока еще на год за 3 млн евро с обязательным выкупом за 17 млн евро. Выплата будет производиться в течение трех лет.

В текущем сезоне Смоллинг провел за «Рому» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.