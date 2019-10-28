«ПСЖ» хочет выкупить Икарди у «Интера». Парижане готовы обсудить детали зимой

«ПСЖ» планирует активизировать переговоры по полноценному переходу нападающего Мауро Икарди из «Интера», утверждает tuttomercatoweb.com. По информации СМИ, парижане обсудят с руководством итальянской команды условия выкупа.

В «ПСЖ» остались довольны результативностью 26-летнего Икарди, который выступает за парижан на правах аренды до конца текущего сезона. Французы намерены это сделать в ближайшее время для того, чтобы обезопасить себя от конкурентов в споре за форварда.

В текущем сезоне Икарди провел 7 матчей за «ПСЖ», забил 7 голов и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 75 миллионов евро. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2022 года.