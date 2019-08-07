"ПСЖ" хочет продать Траппа и купить Доннарумму

"ПСЖ" намерен расстаться с вратарем Кевином Траппом, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за франкфуртский "Айнтрахт". Как сообщает L’Equipe, в Париже уже думают над тем, кем заменить 29-летнего немца, который должен вернуться в свой бывший клуб. Разногласия внутри клуба касаются того, искать ли вратаря для основного состава или сделать ставку на Альфонса Ареола и подыскать второго голкипера.

По данным источника, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо хочет найти нового основного голкипера и готов сделать ставку на Джанлуиджи Доннарумму из "Милана", с которым хорошо знаком. При этом миланцы требуют за 20-летнего вратаря не менее 50 миллионов евро.