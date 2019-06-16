Представитель агентства Мурилу: "Переговоры с "Локомотивом" идут"

Представитель агентства TFM Аделсон Дуарте подтвердил "СЭ", что "Крузейру" и "Локомотив" могут в скором времени оформить трансфер защитника Мурилу.

– Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу. Вполне возможно, что Мурилу уже находится в Москве, так как вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии, – сказал Дуарте.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что "Локомотив" заплати за 22-летнего игрока 2,5 миллиона евро, а контракт Мурилу с железнодорожниками будет рассчитан на пять лет. В "Крузейру" защитник считается игроком запаса, клуб владеет 75 процентами прав на футболиста. (Юлия Яковлева)

Еременко остался в "Ростове". Куда перейдет Глушаков?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице