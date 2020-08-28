Неймар попросил «ПСЖ» подписать Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

По сведениям источника, экс-одноклубник 33-летнего аргентинца Неймар попросил руководство парижского клуба подписать контракт с форвардом. Пока «ПСЖ» не делал официального предложение Месси.

Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.