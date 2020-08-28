Неймар попросил «ПСЖ» подписать Месси
02:29
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.
По сведениям источника, экс-одноклубник 33-летнего аргентинца Неймар попросил руководство парижского клуба подписать контракт с форвардом. Пока «ПСЖ» не делал официального предложение Месси.
Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.
Опрос
проголосовало: 7758Все опросы
Месси без «Барселоны». В каком клубе вы его ждете?
Материалы сюжета: Месси и «Барселона»: Лео покинет клуб?