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Неймар попросил «ПСЖ» подписать Месси

02:29
Лео Месси и Неймар. Фото AFP
Лео Месси и Неймар. Фото AFP
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

По сведениям источника, экс-одноклубник 33-летнего аргентинца Неймар попросил руководство парижского клуба подписать контракт с форвардом. Пока «ПСЖ» не делал официального предложение Месси.

Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.

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