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Сегодня, 17:47

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке прилетит в Барселону 27 декабря

Руслан Минаев
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Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке был замечен в аэропорту Куритибы (Бразилия). Завтра игрок прилетит в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным портала Transfermarkt переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.

ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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