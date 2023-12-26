Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке прилетит в Барселону 27 декабря

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке был замечен в аэропорту Куритибы (Бразилия). Завтра игрок прилетит в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным портала Transfermarkt переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.