«Милан» может перехватить Ребича у «Интера»

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Анте Ребич близок к переходу в «Милан». Итальянский клуб ведет переговоры с агентом 25-летнего форварда об аренде с обязательством выкупа за 25-30 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Сторонам осталось согласовать последние детали трансфера, оформление сделки ожидается в ближайшее время. Отметим, ранее сообщалось, что на игрока претендует «Интер».

Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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