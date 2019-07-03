"Манчестер Сити" выкупил Анхелиньо у ПСВ

Защитник ПСВ Анхелиньо перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба. Контракт футболиста будет действовать до 30 июня 2023 года.

Ранее ПСВ приобрел у "Манчестер Сити" за три миллиона евро, но английский клуб принял решение выкупить его обратно.

22-летний испанец в прошлом сезоне провел 43 матча за ПСВ, забил один мяч и сделал 12 голевых передач.

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