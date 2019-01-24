"Лех" договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Нападающий Тимур Жамалетдинов будет выступать на правах аренды за "Лех" до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение предусматривает опцию выкупа 21-летнего россиянина.
Сообщается, что сделка будет завершена в случае успешного прохождения игроком медосмотра.
В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл в 15 матчах за ЦСКА и забил три гола.
#ЦСКА и Лех договорились об аренде Жамалетдинова https://t.co/jFuXAm1a48 pic.twitter.com/oMqE7Yv6sH– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 января 2019 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-i-lekh-dogovorilis-ob-arende-zhamaletdinova/
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