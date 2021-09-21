Конте не ведет переговоры с «Арсеналом» и «Барселоной»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте решил взять отпуск, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, итальянский специалист не ведет переговоры ни с одним клубом. Сообщалось, что он может возглавить «Арсенал» или «Барселону».

В минувшем сезоне Конте привел «Интер» к чемпионству Италии. По окончании сезона тренер покинул команду.