«Манчестер Юнайтед» может приобрести Кессье в случае ухода Погба

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают игрока в качестве замены Поля Погба, если тот покинет клуб.

В минувшем сезоне Кессье провел 50 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.