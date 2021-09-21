Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Кессье в случае ухода Погба

04:55
Теги:

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают игрока в качестве замены Поля Погба, если тот покинет клуб.

В минувшем сезоне Кессье провел 50 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Денис Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
Радослав Ковач заявил о готовности возглавить «Спартак»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд