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«Интер» хочет приобрести Гозенса у «Аталанты» в январе

27 ноября 2019, 21:10
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«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Робину Гозенсу, сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что команду необходимо срочно усилить в январе. Он уверен, что ему не хватает быстрых игроков, которые могли бы расширить ротацию состава. Ему нравится игра голландца в нынешнем сезоне.

25-летний Робин Гозенс в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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