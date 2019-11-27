«Интер» хочет приобрести Гозенса у «Аталанты» в январе

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Робину Гозенсу, сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что команду необходимо срочно усилить в январе. Он уверен, что ему не хватает быстрых игроков, которые могли бы расширить ротацию состава. Ему нравится игра голландца в нынешнем сезоне.

25-летний Робин Гозенс в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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