«Интер» хочет приобрести Гозенса у «Аталанты» в январе
27 ноября 2019, 21:10
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Робину Гозенсу, сообщает Calciomercato.com.
Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что команду необходимо срочно усилить в январе. Он уверен, что ему не хватает быстрых игроков, которые могли бы расширить ротацию состава. Ему нравится игра голландца в нынешнем сезоне.
25-летний Робин Гозенс в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...