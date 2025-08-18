Футбол
18 августа, 15:47

ЦСКА и «Зенит» сделали предложения «Фиорентине» о переходе Бельтрана

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Лукаса Бельтрана в ЦСКА.

«В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита». Значительные предложения. Теперь игроку предстоит принять решение о своем будущем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Иван Карпов сообщил, что ЦСКА сделал предложение размером 12 миллионов евро по Бельтрану. Позднее Первый спорт сообщил, что «Фиорентина» приняла предложение ЦСКА размером в 10 миллионов евро, а с игроком согласован контракт. Переход зависит от решения футболиста.

ФК Зенит
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
Лукас Бельтран
  • al-an-ko

    Так и полных матчей практически нет. Так - игрок ротации.

    18.08.2025

  • Rane23

    Если не дурак выберет ЦСКА, потому что место в основе гарантировано на 99,9%. А если бомжей, то выбрал деньги :rofl:

    18.08.2025

  • TokTram_

    Ну что-то совсем не забивной...

    18.08.2025

  • al-an-ko

    А Зениту он зачем? Да и ЦСКА не нужен.

    18.08.2025

