ЦСКА и «Зенит» сделали предложения «Фиорентине» о переходе Бельтрана

В пресс-службе «Фиорентины» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Лукаса Бельтрана в ЦСКА.

«В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита». Значительные предложения. Теперь игроку предстоит принять решение о своем будущем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Иван Карпов сообщил, что ЦСКА сделал предложение размером 12 миллионов евро по Бельтрану. Позднее Первый спорт сообщил, что «Фиорентина» приняла предложение ЦСКА размером в 10 миллионов евро, а с игроком согласован контракт. Переход зависит от решения футболиста.