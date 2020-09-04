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«Челси» объявил о переходе Хаверца

22:05
Кай Хаверц и Фрэнк Лэмпард. Фото ФК «Челси».
Кай Хаверц и Фрэнк Лэмпард. Фото ФК «Челси».
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Немецкий полузащитник Кай Хаверц стал игроком «Челси». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Байер».

Контракт игрока рассчитан на пять лет. Немец стал четвертым приобретением клуба в межсезонье, если не считать отправившегося в аренду сразу после перехода Маланга Сарра. Ранее команду пополнили Хаким Зиех, Бен Чилуэлл и Тиагу Силва.

21-летний немец в прошедшем сезоне провел 45 матчей за «Байер» и забил 18 мячей при девяти голевых передачах.

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