«Челси» объявил о переходе Хаверца

Немецкий полузащитник Кай Хаверц стал игроком «Челси». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Байер».

Контракт игрока рассчитан на пять лет. Немец стал четвертым приобретением клуба в межсезонье, если не считать отправившегося в аренду сразу после перехода Маланга Сарра. Ранее команду пополнили Хаким Зиех, Бен Чилуэлл и Тиагу Силва.

21-летний немец в прошедшем сезоне провел 45 матчей за «Байер» и забил 18 мячей при девяти голевых передачах.