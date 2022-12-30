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Канчельскис — о возможном трансфере Роналду в «Аль-Наср»: «Вспомните, куда поехал из «Зенита» сильный Халк»

Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Роналду в «Аль-Наср»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что форвард подписал двухлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии.

«Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против «Аль-Наср», хорошая команда. Да, он уехал из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравии, такое бывает. Вспомните, куда поехал из «Зенита» сильный Халк. Он уехал в Китай, а не в топ чемпионат. Если Роналду хотят видеть в «Аль-Наср», то пусть туда едет», — сказал Канчельскис «СЭ».

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду
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