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Агент Макаллистера: «Мы проанализируем все предложения, «Ювентус» — отличный клуб»

Мария Гусева
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Карлос Макаллистер, отец и агент полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Макаллистера прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» — отличный клуб, один из самых престижных в мире. Могу только сказать, что вместе с «Брайтоном» мы проанализируем поступающие нам предложения, после чего решим, что будет с будущим Алексиса", — цитирует Football Italia агента.

24-летний полузащитник выступает за «Брайтон» с января 2020 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Макаллистер сыграл за команду из Брайтона 14 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ювентус
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