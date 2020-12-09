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«Боруссия» нашла замену Санчо

17:52
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Нападающий «ПСВ» Дониэлл Мален может стать игроком «Боруссии», сообщает SPORT BILD.

По данным источника, 21-летний голландец станет заменой Джейдону Санчо, который, вероятнее всего, покинет клуб летом. Главным претендентом на англичанина считается «Манчестер Юнайтед», трансфер обойдется минимум в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне эредивизи Мален провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал результативную передачу.

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