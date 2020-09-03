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«Болонья» интересуется форвардом киевского «Динамо»

23:04
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 20-летним украинцем интересуется «Болонья». Также итальянский клуб намерен приобрести защитника «Хартса» Эрона Хики, на которого претендует «Бавария».

20-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 мячей при одной голевой передаче. Супряга — победитель чемпионата мира U20 в составе сборной Украины.

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