«Болонья» интересуется форвардом киевского «Динамо»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 20-летним украинцем интересуется «Болонья». Также итальянский клуб намерен приобрести защитника «Хартса» Эрона Хики, на которого претендует «Бавария».

20-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 мячей при одной голевой передаче. Супряга — победитель чемпионата мира U20 в составе сборной Украины.