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Бираги близок к переходу в «Интер», Далберт отправится в «Ниццу»

12:55
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Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги близок к переходу в «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportitalia, сделка близка к осуществлению. При этом нерадзурри собираются сначала отпустить бразильского защитника Далберта в его бывший клуб «Ниццу».

26-летний Кристиано Бираги в прошлом сезоне провел 40 матчей за «Фиорентину» и забил один мяч при шести голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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