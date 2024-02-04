ESPN: Мбаппе ради перехода в «Реал» откажется от повышения зарплаты и бонуса в размере 100 миллионов евро

Стало известно, от чего откажется форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ради перехода в «Реал».

По информации источника, парижане предлагали 25-летнему французу повышение зарплаты. Сейчас футболист получает 72 миллиона евро в год. Кроме того, покинув клуб в статусе свободного агента, Мбаппе откажется от бонусов в размере около 100 миллионов евро.

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.