Алексис Санчес хочет вернуться в «Марсель»

Нападающий Алексис Санчес, который 1 июля стал свободным агентом, хочет вернуться в «Марсель».

По информации Al Aire Libre, в настоящее время между игроком и клубом никаких переговоров не ведется, но если будет сделано предложение, 35-летний чилиец будет открыт для переговоров.

За французский клуб Санчес выступал в сезоне-2022/23. Он забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи в 44 матчах. Прошедший сезон чилийский форвард провел в «Интере», где отметился 4 голами и 5 голевыми передачами в 33 играх.