Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:41

Директор «Атланты» из МЛС прибыл в Италию на переговоры по Миранчуку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представитель «Атланты» прибыл в Италию на переговоры с «Аталантой» по российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Атланта» запрашивает за 28-летнего россиянина 15 миллионов евро. Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что североамериканский клуб предложил за Миранчука 11 миллионов.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
1
0
Читайте также
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и сезон-2023/24
В Италии сообщили о запросах из МЛС по Миранчуку: «Наиболее конкретный из «Атланты»
Ди Марцио: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Атланте» из МЛС
В Италии заявили, что «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в следующем сезоне
Камоцци считает, что «Аталанта» совершит ошибку, если расстанется с Миранчуком
Источник: Миранчук не входит в планы «Аталанты»
Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексис Санчес хочет вернуться в «Марсель»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости