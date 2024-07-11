Директор «Атланты» из МЛС прибыл в Италию на переговоры по Миранчуку

Представитель «Атланты» прибыл в Италию на переговоры с «Аталантой» по российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Атланта» запрашивает за 28-летнего россиянина 15 миллионов евро. Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что североамериканский клуб предложил за Миранчука 11 миллионов.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.