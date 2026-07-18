«Коло-Коло» ведет переговоры с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей

«Коло Коло» начал переговоры с голкипер сборной Кабо-Верде Возиньей, который находится в статусе свободного агента, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, первоначальное предложение уже было отправлено, а представители 40-летнего африканца выступили со встречным предложением. В ближайшее время руководство чилийский клуб примет окончательное решение.

При этом у вратаря сборной Кабо-Верде есть и другие предложения от клубов Южной Америки.

Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек, сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков.