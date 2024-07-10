Камоцци: «Алексею Миранчуку рано уезжать в МЛС»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС. Ранее об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Возможный переход Миранчука в «Атланту»? Ему рано уезжать в МЛС. Он еще способен применить свой талант в европейском футболе. Миранчук провел хороший сезон и внес большой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы. Алексей может может играть в топ-6 клубах Серии А — это его уровень», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Алексей Миранчук провел 27 матчей зв серии А, забил 3 мяча и записал на свой счет 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего россиянина в 10 миллионов евро.