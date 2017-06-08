Агент Мораты подтвердил интерес "Милана"

Хуанма Лопес, агент нападающего "Реала" Альваро Мораты, отметил, что футболист по-прежнему может стать игроком "Милана". Ранее сообщалось о серьезном интересе "россонери" к испанскому форварду.

– Альваро хочет играть более серьезную роль, – цитирует FootMercato Лопеса. – Он хочет играть чаще, и это логично для форварда, который в минувшем сезоне забил 19 голов. Останется ли он в "Реале"? Не знаю. Минувший сезон получился блестящим для всего клуба, но игрок примет окончательное решение в ближайшее время.

"Милан"? Они были заинтересованы и по-прежнему заинтересованы в услугах Мораты. Альваро не хочет повторения минувшего сезона с точки зрения игрового времени.