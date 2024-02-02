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Сегодня, 03:47

Агент Кахведжи — об интересе ЦСКА: «Нет, это неправда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Анил Тумай, агент полузащитника «Фенербахче» Ирфана Кахведжи, прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к 28-летнему турку.

«Нет, это неправда. Да и вообще, «Фенербахче» не планирует продавать его в это трансферное окно», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тумая.

Кахведжи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.

Ирфан Кахведжи. Yeni Safak: ЦСКА готов предложить 10 миллионов евро за полузащитника «Фенербахче» Кахведжи
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005548106_agent_kahvedji_prokommentiroval_interes_so_storonyi_cska
Футбол
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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