Агент Кахведжи — об интересе ЦСКА: «Нет, это неправда»

Анил Тумай, агент полузащитника «Фенербахче» Ирфана Кахведжи, прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к 28-летнему турку.

«Нет, это неправда. Да и вообще, «Фенербахче» не планирует продавать его в это трансферное окно», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тумая.

Кахведжи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.