Черышев на старте ла лиги заработал победный пенальти, а в воротах «Валенсии» блистал крутой голкипер из Грузии

Чемпионат Испании стартовал с победы «Валенсии» и яркой игры двух представителей постсоветского пространства

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Валенсия» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Солер, 11 — с пенальти.

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Рачич, 69), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа, Солер (Диакаби, 86), Черышев (Собрино, 77), Гонсалу Гедеш (Хасон, 86), Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 80), Даконам, Митрович (Витоло, 46), Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Рамирес (Масиас, 67), Энес Юнал (Кукурелья, 68).

Предупреждения: Васс, 13. Оливера, 31. Кабако, 38. Солер, 50. Гомес, 57. Хосе Гайя, 70. Хасон, 90+2. Альдерете, 90+6.

Удаления: Гильямон, 3. Кабако, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».

Испанский чемпионата начался бодро — с самого быстрого удаления в матчах открытия за всю историю ла лиги. Когда защитник «Валенсии» Гильямон увидел перед собой красную карточку, с момента стартового свистка прошло 2 минуты и 31 секунда. А новый главный тренер «летучих мышей» Хосе Бордалас явно мечтал не о таком официальном дебюте на «Месталье».

Однако, как метко заметил официальный Twitter ла лиги, это человек, у которого есть план. Будь иначе, Бордалас ни за что не превратил бы скромный «Хетафе» в участника еврокубков и в команду, которая славится самым жестким прессингом во всей Испании. И, кажется, именно такой специалист нужен был «Валенсии», которая второй год испытывает проблемы с соответствием потолку зарплат, теряет лидеров и не может рассчитывать на серьезное усиление состава. Не просто так клуб оказался в числе самых активных сторонников сделки ла лиги с инвестиционной компанией CVC.

Согласно условиям соглашения «Валенсия» должна получить чуть более ста миллионов евро, и по 15 процентов этой суммы можно будет направить на погашение долгов, а также на зарплаты игрокам, что приведет к корректировке потолка в сторону увеличения. «Летучие мыши», кстати, в отличие от ведущей переговоры о сокращении окладов с Бускесом, Пике и Жорди Альбой «Барселоны», смогли как-то выкрутиться и получили разрешение зарегистрировать своего новичка Альдерете.

В результате парагваец на пятой добавленной арбитром минуте вынес мяч с линии пустых ворот. Скорее всего, ВАР в этом эпизоде зафиксировал бы офасйд у летевшего на добивание игрока «Хетафе», но самоотверженность Альдерете — неоспоримый факт. Хотя, в герои матча его записывать вряд ли стоит, потому что на эту роль нашлись другие претенденты.

Прежде всего, Черышев. Кажется, это один из самых упорных российских футболистов, который вполне мог уехать в РПЛ. Однако, несмотря на периодически преследующие его травмы и слухи о якобы существующем желании «Валенсии» продать его, Денис отчаянно цепляется за возможность играть в ла лиге. В прошлом году он доказал свою важность бывшему наставнику «Рубина» Хави Грасии. В этом — сумел убедить Бордаласа.

А в пятницу еще и оправдал доверии тренера, который включил нашего легионера в стартовый состав. Если бы не Черышев, не было бы ни победы, ни первого гола сезона, чего футболистам «Валенсии» не удавалось со времен Фернандо Морьентеса в 2006 году. Сейчас отличился Солер, перед началом игры продемонстрировавший болельщикам серебряную медаль Олимпиады.

У него, впрочем, была простая задача — реализовать пенальти, который и заработал Черышев. Причем сделано это было очень эффектно. Получив мяч в районе углового флажка, россиянин резким финтом вдоль линии поля усадил на газон Даконама, а потом заставил пытавшегося исправиться тоголезца сбить себя в штрафной. И, надо сказать, оппонент для этого был выбран идеальный, ведь 29-летний африканец — гроза собственной команды и обладатель сомнительного клубного рекорда. По его вине в ворота «Хетафе» назначили уже девятый 11-метровый, и это в два раза больше, чем у любого игрока команды из пригорода Мадрида за все время выступлений в высшем дивизионе.

Так что на 77-й минуте Черышев покидал поле под заслуженные аплодисменты. Болельщики оценили и его роль в организации победного гола, и работу на команду, когда ей в меньшинстве пришлось сдерживать натиск гостей. Хотя за минуты до замены российского игрока составы уравнялись из-за второго предупреждения защитника «Хетафе» Кабако.

Но если возможности Черышева болельщикам хорошо известны, то игра 20-летнего грузинского голкипера Георги Мамардашвили — настоящее откровение. По крайней мере, для Испании. В России молодого и не по годам зрелого вратаря могли запомнить болельщики «Динамо» — по недоброй памяти прошлогодней игре Лиги Европы против тбилисского «Локомотива». Тогда ему только с пенальти сумел забить Комличенко. Сейчас проводивший первый официальный матч за «Валенсию» Мамардашвили сыграл на ноль, выдав несколько потрясающих сэйвов. Самый крутой — перевод мяча в штангу после рикошета за минуты до финального свистка.

Кажется, травмированным голландцу Силессену и его опытному сменщику Доменечу есть, о чем беспокоиться. Когда они восстановятся, место в воротах может быть занято, а «Валенсия» такими темпами может превратится в одну из самых популярных команд ла лиги на постсоветском пространстве.