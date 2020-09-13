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Жорже Мендеш будет помогать «Барселоне» с трансфером Лаутаро Мартинеса

08:44
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«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонский клуб подключит к переговорам известного агента и посредника Жорже Мендеша, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что «Интер» может продать «Барселоне» Лаутаро, если «блаугранас» выплатят 111 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных за игрока.

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заинтересован в подписании Лаутаро.

В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей за «Интер», отличившись 21 голом и 7 результативными передачами.

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