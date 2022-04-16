Куртуа о разгроме от «Барселоны»: «Это была случайность, «Реал» быстро оправился от поражения»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что разгромное поражение команды от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура чемпионата Испании было случайностью.

«Это был очень плохой вечер для нас, но мы быстро оправились от поражения, потому что о таких играх лучше не думать долго. Конечно, я расстроен, но по нашим результатам очевидно, что это поражение было случайностью», — приводит Marca слова Куртуа.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании с 72 очками в 31 матче. «Барселона» идет на второй строчке с 60 очками в 30 играх.