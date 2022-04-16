Анчелотти заявил, что Модрич завершит карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Лука Модрич завершит карьеру в «Королевском клубе».

«Лука завершит карьеру здесь, в «Реале», правда, я не знаю, когда это произойдет. Тут решать будут сам Модрич и клуб. Я бы сравнил Луку с Паоло Мальдини. Не думаю, что у него возникнут проблемы во время переговоров по новому контракту», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Модрича.

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2021/22 на его счету 3 гола и 9 результативных передач в 37 матчах.

Контракт 36-летнего хорвата действует до конца июня 2022 года.