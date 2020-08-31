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Видаль хочет расторгнуть контракт с «Барселоной», чтобы перейти в «Интер»

21:44
Артуро Видаль. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артуро Видаль. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль намерен продолжить карьеру в «Интере». Стороны уже согласовали условия личного контракта 33-летнего чилийца, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сейчас агенты Видаля ведут переговоры с «Барселоной», чтобы расторгнуть контракт с клубом. Тогда полузащитник сможет перейти в «Интер» бесплатно в качестве свободного агента.

Отметим, что в «Барсе» 33-летний игрок выступает с 2018 года. Его текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

За два сезона в футболке сине-гранатовых он провел 96 матчей, отличившись 11 голами и 10 ассистами.

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