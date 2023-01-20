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Верховный суд Испании утвердил тюремные сроки бывшим директорам «Осасуны» за договорные матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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19 января Верховный суд Испании утвердил тюремные сроки бывшим директорам «Осасуны» за договорные матчи и разорение клуба.

Как сообщает Noticias De Navarra, суд постановил, что «Осасуна» заплатила «Бетису» за поражение в матче в сезона-2013/14. Уголовная палата приговорила 9 человек к наказанию от 10 месяцев лишения свободы до 5 лет и 7 месяцев.

Обвиняемый, получивший наибольшее сокращение срока, — это бывший управляющий клуба Анхель Мария Бискайя. Его срок был сокращен с 8 лет и 8 месяцев до 5 лет и 6 месяцев, что аналогично сроку заключения экс-президента «Осасуны» Мигеля Арчанко (5 лет).

Верховный суд частично удовлетворил апелляцию осужденных, смягчив приговоры за преступление ложного бухгалтерского учета и за спортивную коррупцию. Гражданские обязательства перед обвиняемыми остались в том виде, в котором их изначально установил суд Наварры, им придется заплатить 2,3 миллиона евро.

Напомним, что что в 2020 году суд испанской Наварры приговорил к тюремным срокам обвиняемых по делу об организации договорных матчей. По делу проходили 11 человек, девять из которых получили тюремные сроки.

«Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу было выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.

Источник: https://www.noticiasdenavarra.com/osasuna/2023/01/19/supremo-confirma-condena-exdirectivos-osasuna-6356454.html

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Футбол
ФК Осасуна
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
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