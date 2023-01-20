Верховный суд Испании утвердил тюремные сроки бывшим директорам «Осасуны» за договорные матчи

19 января Верховный суд Испании утвердил тюремные сроки бывшим директорам «Осасуны» за договорные матчи и разорение клуба.

Как сообщает Noticias De Navarra, суд постановил, что «Осасуна» заплатила «Бетису» за поражение в матче в сезона-2013/14. Уголовная палата приговорила 9 человек к наказанию от 10 месяцев лишения свободы до 5 лет и 7 месяцев.

Обвиняемый, получивший наибольшее сокращение срока, — это бывший управляющий клуба Анхель Мария Бискайя. Его срок был сокращен с 8 лет и 8 месяцев до 5 лет и 6 месяцев, что аналогично сроку заключения экс-президента «Осасуны» Мигеля Арчанко (5 лет).

Верховный суд частично удовлетворил апелляцию осужденных, смягчив приговоры за преступление ложного бухгалтерского учета и за спортивную коррупцию. Гражданские обязательства перед обвиняемыми остались в том виде, в котором их изначально установил суд Наварры, им придется заплатить 2,3 миллиона евро.

Напомним, что что в 2020 году суд испанской Наварры приговорил к тюремным срокам обвиняемых по делу об организации договорных матчей. По делу проходили 11 человек, девять из которых получили тюремные сроки.

«Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу было выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.