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Сегодня, 12:48

Хави заявил, что Фати сыграл на хорошем уровне в матче с «Сеутой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего Ансу Фати после победы на «Сеутой» (5:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы договорились, что он сыграет полчаса, потому что в воскресенье выйдет в старте. Фати сыграл на очень хорошем уровне. Он снова показал нам того Ансу, которого мы хотим видеть. Это необыкновенный игрок», — приводит слова Хави Marca.

20-летний испанец выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 26 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2023/01/19/63c97cc7ca4741a01e8b45b4.html

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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Кадис

 10 2 1
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