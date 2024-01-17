Тренер «Реала» Анчелотти поделился мнением о будущем Хави в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о будущем Хави в «Барселоне». Он считает, что у специалиста есть все необходимое для того, чтобы хорошо сделать свою работу.

«Хави? Я уважаю всех своих коллег. У нас очень сложная работа. Мы прекрасно знаем, что, когда дела идут не очень хорошо, ответственность несет тренер», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Барселону» вместо Хави.

«Барселона» после 19 туров ла лиги занимает 4-е место в трунирной таблице, набрав 41 очко.