СМИ: Гризманн не приехал в расположение "Атлетико" для подготовки к новому сезону

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не явился в расположение мадридского клуба для подготовки к новому сезону, инфомирует Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард собирается лично выкупить свой контракт у матрасников, о чем игрок уже уведомил руководство о своих намерениях через адвокатов.

Таким образом, игрок мог не выполнять требование клуба появиться в воскресенье, 7 июля, на тренировочной базе, так как после уведомления у него есть на это юридическое право исходя из контракта футболиста, где был прописан пункт о 120 миллионах евро отступных.

Ранее "Атлетико" выступил с жестким заявлением и в отнолении Гризманна и "Барселоны" и потребовал от футболиста прибыть в расположение клуба 7 июля для начала подготовки к новому сезону.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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