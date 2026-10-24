«Эльче» разгромил «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
«Эльче» разгромил «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:0.
Игра состоялась 24 октября на стадионе «Вальекас» в Мадриде.
В составе гостей с пенальти забили Федерико Редондо и Фер Ниньо. Еще один гол за «Эльче» на счету Хермана Валера.
«Райо Вальекано» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эльче» (10 очков) находится на 12-й позиции.
31 октября «Райо Вальекано» сыграет с «Сельтой» в 11-м туре чемпионата Испании. Днем позже «Эльче» встретится с «Валенсией».
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|В
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|П
|+/-
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|
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|Барселона
|10
|9
|0
|1
|40-11
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|9
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|2
|3
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|14
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
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|12
|
9
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|10
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|6
|2
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|
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|3
|4
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|
11
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|10
|2
|5
|3
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|11
|
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|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|10
|2
|4
|4
|16-19
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
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|6
|
20
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|5
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|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|1 : 1
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|0 : 3
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|2 : 1
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|1 : 2
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|1 : 0
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|4 : 0
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|0 : 0
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|2 : 1
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|1 : 2
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
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Яссир Забири
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