«Эльче» разгромил «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

«Эльче» разгромил «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Игра состоялась 24 октября на стадионе «Вальекас» в Мадриде.

В составе гостей с пенальти забили Федерико Редондо и Фер Ниньо. Еще один гол за «Эльче» на счету Хермана Валера.

«Райо Вальекано» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эльче» (10 очков) находится на 12-й позиции.

31 октября «Райо Вальекано» сыграет с «Сельтой» в 11-м туре чемпионата Испании. Днем позже «Эльче» встретится с «Валенсией».

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

24 октября, 15:00. Вальекас (Мадрид)

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