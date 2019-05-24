СМИ: Бэйл намерен остаться в "Реале"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл собирается остаться в команде, сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, ссылаясь на источник, близкий к игроку, валлиец не собирается покидать клуб. На его решение не оказали влияние даже не лучшие отношения с главным тренером Зинедином Зиданом. Издание предполагает, что он все же может уйти, если найдется покупатель, который заплатит за него серьезные деньги.

До этого в СМИ также была информация, что футболист, якобы, требует от "Реала" 51 миллион евро за разрыв контракта.

29-летний Гарет Бэйл в завершившемся сезоне провел 42 матча за "Реал", забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

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