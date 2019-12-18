«Севилья», «Вильярреал», «Хетафе» и «Вальядолид» пробились во второй раунд Кубка Испании

Завершились несколько матчей первого раунда Кубка Испании с участием клубов ла лиги.

«Вильярреал» разгромил «Комильяс» — 5:0. Хет-трик оформил Карлос Бакка. «Вальядолид» обыграл «Толосу» — 3:0. За гостей первый матч провел арендованный у «Реала» украинский вратарь Андрей Лунин. Дубль сделал Альваро Агуадо.

«Хетафе» переиграл «Эль-Пальмар» — 2:1. «Севилья» выиграла у «Бергантиньоса» (1:0) благодаря голу Жюля Кунде.

Кубок Испании

1-й раунд

«Комильяс» — «Вильярреал» — 0:5 (0:2)

Голы: Суарес, 31 (0:1). Бакка, 34 (0:2). Бакка, 75 (0:3). Касорла, 77 (0:4). Бакка, 84 (0:5).

Нереализованный пенальти: Бакка, 90 (вратарь)

«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Пенья, Фунес Мори, Пау Торрес (Марио Гаспар, 46), Леаль, Морланес, Лосано (Баэна, 64), Бакка, Онтиверос, Токо-Экамби (Касорла, 65), Суарес.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

18 декабря. Логроньо. Стадион «Лас Гаунас».

«Толоса» — «Вальядолид» — 0:3 (0:1)

Голы: Энес Унал, 21 (0:1). Агуадо, 57 (0:2). Агуадо, 65 (0:3).

«Вальядолид»: Лунин, Антоньито (Мойяно, 46), Корраль, Луисми, Алькарас, Хасен (Перес, 77), Ануар, Агуадо, Энес Унал (де ла Фуэнте, 46), Рубио, Де Фрутос.

Предупреждение: Луисми, 40.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

18 декабря. Толоса. Стадион «Берасуби».

«Эль-Пальмар» — «Хетафе» — 1:2 (1:0)

Голы: Эчейта, 25 — в свои ворота (1:0). Анхель, 63 (1:1). Хорхе Молина, 70 — с пенальти (1:2).

«Хетафе»: Чичисола, Антунеш, Эчейта, Рауль Гарсия (Анхель, 46), Бруно Гонсалес, Тимор, Фажр, Пулоло, Хорхе Молина, Хасон (Портильо, 22), Дуро.

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 37. Тимор, 55.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

18 декабря. Мурсия. Стадион «Nueva Condomina».

«Бергантиньос» — «Севилья» — 0:1 (0:1)

Гол: Кунде, 16.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Оливер Торрес (Банега, 64), Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Эль-Хаддади, 79), Даббур, Окампос (Рони Лопеш, 54).

Предупреждения: Окампос, 27. Эрнандес, 72.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

18 декабря. Ла-Корунья. Стадион «Riazor».