Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Сельта» не отпустила Смолова в Россию. Клуб рассчитывает на возобновление чемпионата

20:06
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
Теги:

Форвард «Сельты» Федор Смолов в прямом эфире своего Instagram рассказал о ситуации в клубе. Он отметил, что его не отпустили в Россию, так как клуб рассчитывает на возобновление игр. Ранее соревнования в ла лиге были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Домой не отпустили, вчера решалось, — сказал россиянин. — Я думал, что отпустят из-за продления карантина, но в клубе рассчитывают, что чемпионат возобновится. В «Сельте» все было прекрасно до наступления вируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 616
Все опросы
Олимпиады, Евро и ЧМХ в 2020-м не будет. Какие соревнования вы теперь ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир