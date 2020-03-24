«Сельта» не отпустила Смолова в Россию. Клуб рассчитывает на возобновление чемпионата

Форвард «Сельты» Федор Смолов в прямом эфире своего Instagram рассказал о ситуации в клубе. Он отметил, что его не отпустили в Россию, так как клуб рассчитывает на возобновление игр. Ранее соревнования в ла лиге были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Домой не отпустили, вчера решалось, — сказал россиянин. — Я думал, что отпустят из-за продления карантина, но в клубе рассчитывают, что чемпионат возобновится. В «Сельте» все было прекрасно до наступления вируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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