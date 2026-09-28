Источник: президент «Реала» Перес вызван в суд по делу о клевете в адрес «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес должен явиться в мадридский суд по делу о клевете в адрес «Барселоны», сообщила Marca.

Ранее Перес обвинил «Барселону» в подкупе судей и заявил, что каталонцы украли у сливочных множество трофеев.

Заседание по иску о клевете состоится 25 ноября. «Барселона» требует, чтобы Перес отказался от своих слов и выступил с опровержением. Если этого не случится, каталонский клуб намерен продолжить судебное разбирательство.

«Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (15 очков) находится на четвертом месте.

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