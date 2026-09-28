Источник: президент «Реала» Перес вызван в суд по делу о клевете в адрес «Барселоны»
Президент «Реала» Флорентино Перес должен явиться в мадридский суд по делу о клевете в адрес «Барселоны», сообщила Marca.
Ранее Перес обвинил «Барселону» в подкупе судей и заявил, что каталонцы украли у сливочных множество трофеев.
Заседание по иску о клевете состоится 25 ноября. «Барселона» требует, чтобы Перес отказался от своих слов и выступил с опровержением. Если этого не случится, каталонский клуб намерен продолжить судебное разбирательство.
«Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (15 очков) находится на четвертом месте.
Источник: Marca
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|0
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|1
|1
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|16
|
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|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
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|7
|5
|0
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|
5
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|4
|1
|2
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|13
|
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|11
|
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|10
|
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|1
|3
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|
9
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|2
|2
|3
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|8
|
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|6
|2
|2
|2
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|8
|
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|7
|2
|2
|3
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|8
|
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|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
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|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
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20
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|7
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|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|- : -
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|- : -
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
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|1
|2
|
|
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Эльче
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|1
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